La desparasitación del perro, tanto interna como externa, es un tema que nos resulta muy familiar a los que tenemos perro, pero aún así es un tema muy amplio y es normal que se nos escapen algunos términos o conceptos a la hora de proteger a nuestro mejor amigo.

¿Cuántos tipos de desparasitaciones hay?

Básicamente existen desparasitaciones externas e internas. Ahora ha salido al mercado una nueva gama de productos antiparasitarios que combaten las dos cosas.

Se trata de un comprimido que es como una chuchería que se da al perro. Este comprimido contiene milbemicina oxima, que vale para gusanos (vermes) planos y redondos, y lo combinan con afoxolaner que es para parásitos externos. Dicho comprimido se administra por vía oral que para los niños es más seguro ya que no hay peligro de que se intoxiquen. En el aparato digestivo la milbemicina oxima y el afoxolaner pasan al torrente sanguíneo directamente y se distribuye por los tejidos del perro. Al contrario de las pipetas, que tienen efecto repelente, esta pastilla actúa de forma que cuando el parásito pica, absorbe la sustancia y se muere.

¿Cada cuánto debemos desparasitar a nuestro perro, dependiendo de si es cachorro o adulto?

Generalmente, si es cachorro lo recomendable es cada 15 días hasta el destete, pero dependiendo de si es de ciudad o de campo se hará con una asiduidad u otra. Por ello mismo, es mejor que lo valore el veterinario, para no sobrecargar al cachorro con desparasitarios ya que no toleran igual la dosis que si fuera un adulto.

Si estamos en zona de riesgo o meses de calor que es cuando más parásitos hay, conviene hacer la desparasitación 1 vez al mes.

En meses de frío se puede bajar la guardia cada 3 meses. Pero hay que valorar cada caso de manera individual dependiendo de sus características y el ambiente donde esté el perro.

¿Qué debemos combatir? Garrapatas, pulgas, filaria, leishmania y otros parásitos.

Un perro urbanita, fundamentalmente tiene que combatir parásitos internos (gusanos planos y redondos, coccidios, etc.) a parte de llevar su correspondiente collar antiparasitario o pipetas para los parásitos externos.

Las garrapatas y pulgas son los parásitos más frecuentes, aunque no se dan tantos casos en los perros urbanitas. Estos parásitos pueden producir picores, dermatitis alérgica y también transmitir algunas enfermedades.

Las garrapatas se fijan al perro y se alimentan de su sangre durante varios días. Las hembras incrementan 120 veces más su tamaño inicial durante la ingesta de sangre. Las pulgas se reproducen muy deprisa infestando a nuestras mascotas y también nuestra casa.

¿Cómo se contagian nuestros perros?

Los perros cogen garrapatas y pulgas de su entorno: parques, jardines, bosques o zonas donde hay más perros.

En cuanto a los gusanos internos, los perros pueden ingerir sus huevos o larvas desde el suelo, de la tierra, el agua o desde la comida contaminada. También pueden contagiarse si han cazado alguna presa contaminada o si han ingerido heces de otro animal parasitado.

¿Los parásitos también pueden transmitirse a las personas?

Los parásitos internos de los perros y de los gatos son los mismos que los nuestros, de ahí que haya que desparasitarlos. Los parásitos son zoonóticos, es decir, que se transmiten de los animales a las personas.

Si los huevos de los gusanos son accidentalmente ingeridos por las personas, éstos pueden desarrollar larvas en el cuerpo y producir lesiones internas. Los niños y personas inmunodeprimidas tienen mayor riesgo. Los huevos de los gusanos que quedan en el ambiente pueden persistir durante meses. Es muy importante lavarse bien las manos después de manipular un animal infestado.

Las garrapatas y pulgas también las podemos tener nosotros y pueden producir diferentes enfermedades. Las garrapatas esperan en la hierba y se enganchan al animal que pasa por allí para alimentarse de su sangre. Una vez llenas se sueltan y vuelven al medio ambiente para mudar. Al contrario de la garrapata, la pulga sí tiene capacidad de saltar y picar de un animal a otro además de hacer nidos en casa. Por lo que hay que tener mucha precaución con estos parásitos.

En el Parque del Oeste de Madrid se han registrado numerosos casos de garrapatas en perros en este año. Sin embargo, en invierno no suele haber tantas garrapatas o pulgas.

¿Cómo afecta la desparasitación si tenemos niños en casa?

Siempre conviene tenerlo más al día y sería recomendable una desparasitación mensual debido a que la transmisión de los parásitos se efectúa de manera fecal-oral. Los niños pueden contagiarse más fácilmente ya que son muy propensos a llevarse las manos a la boca después de que el perro se acicale, aunque la mascota también puede lamer al niño en la cara. Hay que llevar la higiene y la desparasitación muy al día para que los niños no tengan ningún problema.

¿En qué épocas son más frecuentes los parásitos?

En las épocas de calor, desde marzo hasta finales de septiembre/octubre tanto parásitos externos como internos.

En el caso de perros de acogida es casi todo el año, porque pasan de una casa a otra y no siempre hay un registro de la desparasitación al día. Además, si las calles están sucias y la gente no recoge las necesidades de sus perros esto supone un problema de parásitos.

¿Qué productos hay y cuáles son los más duraderos contra los parásitos?

En general para internos y externos estamos muy contentos con el comprimido combinado. Digamos que es una manera más amable porque se lo damos como una chuchería.

También para tratar sólo los externos existe la pipeta, el collar antiparasitario o los nuevos comprimidos masticables.

Y para los internos existe una gran variedad de comprimidos, comprimidos masticables o jarabes.

Cada combinación de productos se debe recomendar a cada paciente de forma individual.

¿Cómo se desparasita a nuestro perro y cómo funciona en su organismo?

El perro se toma la pastilla vía oral y pasa al aparato digestivo, o por vía transdérmica (piel) en caso de pipeta o collar.

En comprimido se utiliza el principio activo afoxolaner, que se absorbe a través del aparato digestivo y va al torrente sanguíneo donde pasa a los tejidos y matan a los parásitos. Si el parásito tiene contacto con los tejidos de los que se está alimentado directamente se muere porque el principio activo produce una hiperexcitabilidad en el sistema nervioso de la pulga o garrapata (que no puede soportar) y se muere.

Una vez abierta la pipeta hay que aplicarla directamente sobre la piel, es decir, en el nacimiento del pelo. Se aplica en varios puntos en el cuello y a lo largo del lomo.

Al aplicar la pipeta se produce una translocación, que quiere decir que el producto lo absorbe la piel, pasa al folículo sebáceo y de ahí al torrente sanguíneo, donde se produce una absorción plasmática de la molécula que acaba con los parásitos. Al secretar la glándula sebácea su grasilla se reparte la molécula por toda la piel.

Tras la aplicación de la pipeta no debemos tocar al animal hasta que la solución se haya absorbido y tampoco se debe bañar a nuestra mascota en las próximos días.

En España, ¿Cómo influye la zona en la que vivamos? Por ejemplo, si vivimos en una zona de playa o de campo.

La Leishmania se encuentra presente en el norte y sobre todo en la costa, aunque en Madrid se han dado muchos casos. En el interior hay pero en menor medida. Siempre se ha asociado al perro, pero cada vez hay más casos en gatos.

La Leishmania se da en zonas de agua estancada y la transmite un mosquito (Phlebotomo) que vive en zonas húmedas como puede ser alrededor de estanques, ríos caudalosos…

La Thelazia es un parásito nuevo que hay en España que se trasmite por las moscas. Se trata de un gusano que se esconde en la conjuntiva del ojo del perro. También puede afectar a los gatos e incluso a la personas. El gusano puede verse en el ojo de nuestra mascota o puede estar escondido tras el tercer párpado.

thezalia copia

Los síntomas que produce la Thezalia son ojos enrojecidos y llorosos, e incluso con úlceras y heridas.

La Ehrlichia la transmite las garrapatas. Se da más en el norte y sobre todo en zona de ganado.

¿La filaria está solamente presente en las zonas costeras?

La filaria se da sobre todo en Levante, Canarias y en la zona sur de España. También se ven muchos casos en el interior como es en Extremadura.

En Madrid es más raro pero algún caso también se ve, casi siempre asociado a viajes.

Esta afección también es conocida como el gusano del corazón ¿por qué?

Los adultos de filaria se desarrollan en el ventrículo izquierdo del corazón y arteria pulmonar, mientras que las larvas circulan por la sangre. La filaria es producida por un mosquito diferente al de la Leishmania, en este caso el responsable es el Culex.

¿Cómo podemos evitar la filariosis si vamos a la playa?

Existe un medicamento preventivo que se llama Cardotek®. En Madrid no hay casi filaria y es costoso, en zonas de mucha filaria como en Canarias la gente suministra el medicamento todos los meses. Como veterinarios recomendamos que si se va de viaje a la costa, al mes de volver hay que tratar a nuestro perro con milbemicina, o mensualmente y al mes de volver si estamos durante una larga estancia.

¿Cómo evitar la Echinococcosis?

Está dentro de la desparasitación normal trimestral (actualmente todos los antiparasitarios internos actúan frente a él). Son parásitos conocidos como cestodos que producen el conocido quiste hidatídico en hígado que puede llegar a ser mortal en personas.

Por último, ¿cómo podemos saber si nuestro perro presenta alguna infección por algún tipo de parásito? ¿Qué síntomas muestra? ¿Cómo debemos actuar?

El protocolo de la desparasitación interna no es preventivo, sino profiláctico. No evita que se parasiten sino que ataca al parásito una vez que esté dentro del organismo del perro. La desparasitación externa sí es preventiva, repele al parásito para que no le pique, o si le pica le mata antes de que transmita alguna enfermedad.

Los síntomas por infección de gusanos (o parásitos internos) varían en función del nivel de infestación, edad y estado de salud.

Los síntomas de una infección por parásitos (nematodos) gastrointestinales son diarreas, irritación anal, pérdida de peso, anemia entre otros. En los cachorros podemos ver el estómago hinchado.

Si se trata de parásitos (nematodos) cardiopulmonares, los síntomas pueden ser: insuficiencia cardiaca, fatiga, tos en reposo, anemia, disnea, falta de apetito, náuseas entre otros.

Los cestodos (vermes planos) también provocan síntomas gastrointestinales y se pueden ver a simple vista en las necesidades de nuestro perro. Son una especie de hilos blanquecinos que se mueven en las heces.

Los coccidios son otros parásitos gastrointestinales pero no se ven en las deposiciones de nuestras mascotas porque son microscópicos, pero también provocan diarreas, pérdida de peso etc. Se suelen diagnosticar mediante tests específicos o al observarlos al microscopio.

En cuanto a los parásitos externos estos pueden ser algunos de los síntomas:

Las garrapatas y pulgas las podemos ver en la piel. El perro suele lamerse o rascarse con más frecuencia cuando las tiene y a veces se les irrita la piel. Las garrapatas son más grandes que las pulgas, de color marrón oscuro y se quedan fijas, mientras que las pulgas se van moviendo y pueden saltar a las personas u otros animales.

Las garrapatas se fijan al perro y se alimentan de su sangre durante varios días. Las hembras incrementan 120 veces más su tamaño inicial durante la ingesta de sangre.

Las pulgas se reproducen muy deprisa infectando a nuestras mascotas y también nuestra casa.

Además, al alimentarse de la sangre del perro pueden provocarle anemias.

Es importante prevenir y asegurar un rápido tratamiento en caso de infestación para evitar enfermedades y la contaminación de la casa.

En el chequeo anual (junto con la vacunación periódica) es importante revisar bien para ver si hay algún indicio de parasitación en nuestro perro. Según en la zona donde vivamos habrá unas parasitosis más frecuentes que otras.

Ahora ya sabemos un poco más acerca de la desparasitación del perro.