Cómo hacer un flan de chocolate delicioso en menos de dos minutos

Hay recetas que compartimos con ustedes y de vez en cuando nos gusta recordarlas porque hay nuevos lectores que no las han visto, porque a veces no se ven todas las publicaciones del blog, o sencillamente porque en su día se vieron, pero con el paso del tiempo se han olvidado. Hoy queremos recordar un postre de cuchara que nadie se querrá perder, además, no tardaréis más de cinco minutos en ponerlo en práctica.

La hemos hecho en repetidas ocasiones, aunque ahora hacía meses que no preparábamos estos flanes individuales, y debemos decir que como cambiamos de microondas, hemos notado que al hacer la versión del flan de chocolate en menos de dos minutos, han cambiado un poco los tiempos. Con esto queremos decir que a vosotros os puede pasar lo mismo, por lo que os recomendamos que hagáis las pruebas necesarias para dar con el tiempo exacto que necesitáis para hacer los flanes en vuestro microondas.



De momento, toma nota de esta receta de flan de chocolate en microondas que estará lista en un minuto y medio aproximadamente, y prepara la cantidad de masa batida indicada en los ingredientes o, si quieres, sólo la mitad, puedes hacer tres pruebas con tiempos y potencias distintas. En cualquier caso no habrá que tirar nada, sólo controlar que se vayan haciendo y si ves que la masa sube y se quiere salir del vasito, parar y dejar enfriar. Es posible que una vez frío ya esté cuajado el flan.

Ingredientes (6 flanes individuales)

500 gramos de leche

4 huevos L

4 c/c de cacao puro en polvo

60 gramos de azúcar (o el equivalente en edulcorante)

unas gotas de extracto de vainilla

caramelo líquido (opcional).

Elaboración

Pon en el vaso de la batidora la leche, los huevos, el cacao en polvo y el azúcar. Mezcla bien y deja reposar unos minutos.

Vierte el preparado en unos vasitos de silicona aptos para microondas. No añadimos caramelo, pero si tú quieres ponerle, recuerda hacerlo antes.

No llenes del todo los vasitos, deja un par de dedos para que la masa pueda subir sin salirse cuando esté cociendo, y tapa cada uno con un poco de film transparente apto para microondas.

Pon una flanera en el microondas (mejor hacerlos de uno en uno) y programa 1’20 minutos a 800 vatios. Esta es la fórmula que nos salió mejor en el nuevo microondas, pero también nos salió bien poniéndolo 2’30 – 3 minutos a 500 vatios, la masa sube menos.

Aunque al sacar el flan del microondas parece que tiemble mucho, cuando se enfrían se ve que está bien cuajado. No olvides dejar enfriar antes de desmoldar el flan de huevo al chocolate.

Acabado y presentación

Sirve el flan de chocolate desmoldado y a disfrutarlo, si lo deseas, añadiendo unos barquillos o alguna galleta crujiente. ¡Buen provecho!

Abreviaturas

c/s = Cuchara sopera

c/p = Cuchara de postre

c/c = Cuchara de café

c/n = Cantidad necesaria