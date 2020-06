Guía para entender el fenómeno Anonymous: quiénes son, qué quieren y cómo operan

Anonymous es un grupo de hackeractivistas que volvió a tener participación activa tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos. La organización amenaza con revelar datos escabrosos de Donald Trump y otras entidades que están bajo la lupa por cometer varios delitos, entre ellos la de la trata de personas y abuso de menores; temáticas que salieron a la luz recientemente por la investigación en el caso de Jeffrey Epstein.

En uno de los últimos videos que difundió Anonymous, aseguraron que revelarían todos los detalles oscuros del accionar de la policía de Minneápolis, la ciudad en la que tuvo lugar el asesinato de Floyd y que derivó en multitudinarias manifestaciones a lo largo y ancho del país gobernado por Trump.

Saludos ciudadanos de Estados Unidos. Esto es un mensaje de Anonymous. Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas al igual que el resto de todos nosotros. De otra manera, creerán que tienen una licencia para hacer lo que quieran”, dice Anonymous en el video con el que volvieron a la acción.

A tener en cuenta sobre este grupo de ciberactivistas es que no tienen ningún líder y todos los miembros mantienen un mismo nivel y son tratados de la misma manera. Su misión es revelar datos e información confidencial y ultrasecreta tanto de los gobiernos como de empresas privadas que dañan y afectan a la sociedad.

Lema:

La agrupación se hizo famosa por la máscara que utilizan, que es similar a la empleada en el film de 2005 «V de Venganza» («V for Vendetta). Además, han popularizado su objetivo a través del lema «El conocimiento es libre. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos».

Ideología:

Anonymous no está vinculado a ningún partido político ni agrupación. Tampoco tiene una sede conocida. Geográficamente, sus miembros -no se sabe con exactitud cuántos son- están distribuidos alrededor del planeta.

Accionar:

Anonymous consiguió fama mundial en el escándalo de Wikileaks. En ese momento, se autodeclararon «enemigos» de todos los que le negaron ayuda a Julian Assange. Además, han hackeado múltiples sitio web de instituciones gubernamentales, agencias y otras corporaciones y entidades.

En las últimas horas, una información filtrada por el grupo Anonymous se ha convertido en tendencia mundial en las redes sociales. De acuerdo al grupo de hackers, las muertes de varias estrellas y figuras del espectáculo habrían sido orquestadas para callar las verdades que tenían para decir.

En Twitter estalló la novedad de que estrellas como Avicii y Paul Walker se convirtieron en Trending Topic por estar en esa lista de supuestos famosos asesinados por tener informaciones sobre redes de pedofilia global.

De acuerdo a la información filtrada por los hackers, estos artistas habrían descubierto una gran red de pedofilia en Hollywood y al tratar de sacarlo a la luz, alguien se encargó de quitarlos de en medio.

Asimismo, numerosas dudas comenzaron a surgir en torno a la muerte de Lady Di.

© Proporcionado por Caras Digital Anonymous denuncia que la muerte de #LadyDi fue organizada por parte de la Realeza Británica

Anonymous revolucionó Twitter, con una nueva hipótesis sobre la muerte de la llamada “la princesa del pueblo”. En un video que publicó asegura tener documentos que comprometerían a la Corona Inglesa y, en particular, a la Familia Real, quienes, según afirma, habrían mandado a matar a Diana Spencer. “La ex esposa del príncipe Carlos de Gales fue asesinada por la misma realeza británica y no fue un accidente automovilístico como dijeron. Ellos sólo querían callarla e impedir que en algún momento revelara los casos de corrupción y de tráfico sexual de niños que involucraban a la Familia Real. Diana se había enterado de la participación de su familia política en esos temas y los iba a exponer”, revelarían los secretos documentos guardados durante tantos años.